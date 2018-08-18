Модель из клуба заявила, что Головина с ними не было

Модель Алена Крюкова опровергла информацию о том, что полузащитник "Монако" Александр Головин якобы был замечен в скандально известном клубе Twiga, располагающемся на территории этого княжества.

Девушка заявила, что на видео не Головин, а ее друг. А сама запись была сделана не в Монако, а в Москве.

- Парень на видео не Александр Головин. Это друг моего молодого человека. И это не Монте-Карло, а Москва. Как можно писать такие заявления, не разобравшись?, - написала девушка в своем Инстаграме.

Ранее агент футболиста Олег Артемов опроверг информацию, заявив, что видео было сделано в Москве два года назад.

22-летний Головин перешел из ЦСКА в "Монако" этим летом. Стоимость трансфера составила 30 миллионов евро. Игрок присоединился к монегаскам 27 июля, подписав пятилетний контракт. 8 августа хавбек получил травму на тренировке "Монако" и выбыл примерно на три-четыре недели.

В 2016 году клуб Twiga получил скандальную известность в России, поскольку именно там отдыхали игроки национальной команды Александр Кокорин и Павел Мамаев после вылета сборной с чемпионата Европы.