Константин Рауш: "Надеюсь, Черчесов даст мне шанс в сборной России"

Защитник "Кельна" Константин Рауш отметил, что хотел бы попробовать свои силы в сборной России. Уроженец Томской области для этого в 2015 году получил российское гражданство, но так и не был вызван в национальную команду. 27-летний игрок в этом сезоне провел 24 матча с бундеслиге.

- Раньше мне говорили, что если бы у меня был российский паспорт, то меня бы непременно вызвали в сборную, - приводит "Спорт день за днем" слова Рауша. - Как уроженец России я получил паспорт. Если позовут в сборную, с удовольствием приму предложение и постараюсь доказать, что смогу ей помочь. Но пока этот вопрос мне задают только журналисты. Понимаю, что у тренеров сборной есть и другие кандидаты, которых они проверяют сейчас в товарищеских играх. Но, надеюсь, что дадут шанс и мне. Тем более, что Станислав Черчесов сам играл в Германии и понимает уровень здешнего футбола. Если скажут, что не подхожу - приму это как должное. Но хотелось бы получить возможность показать себя.