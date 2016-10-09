Илья Кутепов: "Сборная России пропустила не многовато, а очень много"

Защитник сборной России Илья Кутепов остался недоволен количеством пропущенных мячей от Коста-Рики в товарищеском матче (3:4), передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Для футболиста игра стала дебютной в составе национальной команды.

- Четыре пропущенных гола - это не просто многовато, это очень много, - отметил Кутепов. - Но мы разберем эту игру, будем делать выводы, работать надо ошибками.

- Как по горячим следам оцените ошибки в обороне?

- Не могу пока ничего сказать, потому что на эмоциях оценка не будет адекватной.

- Какие эмоции были в раздевалке?

- Конечно, хотелось "вытащить" этот матч, где-то ,может, даже выиграть. Ведь на новый стадион пришло так много болельщиков. Хотели победить.

- Как вам атмосфера?

- Поддержка сумасшедшая, атмосфера классная, все изумительно просто. Очень понравилось.