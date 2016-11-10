Илья Кутепов: "Россия сыграла бесхарактерно и безответственно"

Защитник сборной России Илья Кутепов после поражения в товарищеском матче от Катара (1:2) жестко отозвался об игре национальной команды, передает из Дохи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

- В двух словах? Бесхарактерно и безответственно. К Катару готовились, но тяжело сейчас сказать, что произошло, - сказал Кутепов.

- А куда делись характер и ответственность?

- Не могу сейчас сказать. Куда-то мы их потеряли, и это очень плохо. Это национальная сборная, любой матч надо выигрывать. Сегодня этого не сумели.

- С чем связываете ваши ошибки?

- Несыгранность, наверное. После разбора отвечу подробнее. Пытались выполнять установку, что-то пытались делать, что-то получалось, но далеко не все. Непонятно, что с нами случилось.