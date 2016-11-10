Илья Кутепов: "Россия сыграла бесхарактерно и безответственно"

Защитник сборной России Илья Кутепов после поражения в товарищеском матче от Катара (1:2) жестко отозвался об игре национальной команды, передает из Дохи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
- В двух словах? Бесхарактерно и безответственно. К Катару готовились, но тяжело сейчас сказать, что произошло, - сказал Кутепов.
- А куда делись характер и ответственность?
- Не могу сейчас сказать. Куда-то мы их потеряли, и это очень плохо. Это национальная сборная, любой матч надо выигрывать. Сегодня этого не сумели.
- С чем связываете ваши ошибки?
- Несыгранность, наверное. После разбора отвечу подробнее. Пытались выполнять установку, что-то пытались делать, что-то получалось, но далеко не все. Непонятно, что с нами случилось.
Baalex
Как что случилось???? Зажрались вы, батеньки!!!
11:31
Андрей Палыч 1979
Вы зажрались ушлёпки!Вот,что с вами случилось!
08:54
CaptainOHarya
Gulj _________________________________________ Вроде ник известного игрока Реала, а несешь какой то бред
23:34 10 ноября
Gulj
Супер игрок,как и весь Спартак,вы уже всех достали со своим никчёмным футболом,вас уже никто не смотрит и вы на хер никому ненужны,играйте для себя идиоты!
23:25 10 ноября
sardanapulneww
другими словами мы го.но! но это же плагиат!!!!!!
21:54 10 ноября