21:43 10 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Илья Кутепов: "Россия сыграла бесхарактерно и безответственно"

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Защитник сборной России Илья Кутепов после поражения в товарищеском матче от Катара (1:2) жестко отозвался об игре национальной команды, передает из Дохи спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

 
Сегодня. Доха. Катар - Россия - 2:1. Падение Александра КОКОРИНА.И кто после этого Катар?

- В двух словах? Бесхарактерно и безответственно. К Катару готовились, но тяжело сейчас сказать, что произошло, - сказал Кутепов.

- А куда делись характер и ответственность?

- Не могу сейчас сказать. Куда-то мы их потеряли, и это очень плохо. Это национальная сборная, любой матч надо выигрывать. Сегодня этого не сумели.

- С чем связываете ваши ошибки?

- Несыгранность, наверное. После разбора отвечу подробнее. Пытались выполнять установку, что-то пытались делать, что-то получалось, но далеко не все. Непонятно, что с нами случилось.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Baalex

Как что случилось???? Зажрались вы, батеньки!!!

11:31

Андрей Палыч 1979

Вы зажрались ушлёпки!Вот,что с вами случилось!

08:54

CaptainOHarya

Gulj _________________________________________ Вроде ник известного игрока Реала, а несешь какой то бред

23:34 10 ноября

Gulj

Супер игрок,как и весь Спартак,вы уже всех достали со своим никчёмным футболом,вас уже никто не смотрит и вы на хер никому ненужны,играйте для себя идиоты!

23:25 10 ноября

sardanapulneww

другими словами мы го.но! но это же плагиат!!!!!!

21:54 10 ноября

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