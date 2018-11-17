Геннадий Орлов: "Против немцев Ари старался"

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" заявил, что нападающий сборной России и "Краснодара" Ари старательно играл в контрольном матче против национальной команды Германии (0:3).

- Ари ни в чем не виноват. Его позвали. Против немцев Ари старался, - сказал Орлов. - Черчесов же неслучайно сказал, что форвард выполнял его установку. Но где игровые связи? Кто-нибудь создал для него голевой момент? Должно же быть взаимопонимание между линиями. А этого я не увидел. Конечно, сказалось отсутствие Дзюбы и Черышева. Они тащили сборную.

– Сейчас отметить некого?

– У Ионова раньше был потрясающий талант. Он обладал великолепной скоростью. Прошло время, но, судя по всему, он себя держит в хорошей форме. А вот техники ему не достает. Он упустил момент в 18-19 лет, когда нужно было усиленно работать над этим элементом, чтобы уметь укротить мяч. Однако его попадание в сборную говорит о том, что скорость никуда не делась. Я вижу у него перспективы. (Виталий Айрапетов)

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