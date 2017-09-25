Геннадий Орлов: "Кокорин - "номер 1" на своей позиции, он заслужил вызов в сборную"

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин заслуженно вызван в сборную России, поскольку он является "номером 1" на своей позиции. Он также добавил, что то, что в национальную команду поедут семь игроков санкт-петербургского клуба, говорит о том, что команда находится на правильном пути.

– Конечно, Кокорин заслужил вызов в сборную, – приводит "Р-Спорт" слова Орлова. – Вчера вот было противостояние – он и Федор Смолов. Оба не забили, но насколько полезнее для команды был Кокорин, чем Смолов! Общая игра, движение по всему полю, единоборства. Сейчас Кокорин – "номер 1" на своей позиции, это бесспорно. Это очень здорово, когда человек вот так вылетал из сборной, ему устроили с помощью журналистов "паблисити", половина была придумана, а он молодец – выстоял и вернулся.

Конечно, спасибо и Роберто Манчини. Тренер дал Кокорину возможность, что-то подсказал и выстроил так игру. Плюс партнеры по "Зениту", ведь "Зенит" оказался той творческой лабораторией, где способности Кокорина превращаются в такой "полуталант", еще не полный, потенциал еще не весь раскрыт.

То, что в составе сборной семь игроков "Зенита", говорит о том, что Черчесов, как настоящий профессионал и тренер сборной, берет тех, кто на сегодня лучше всех. Помните, как-то в сборной вообще не было зенитовцев, но прошло время и уже семь человек. Порадуемся за "Зенит", на правильном пути команда.

Кузяев, считаю, это открытие стартового отрезка чемпионата. Придя в "Зенит", благодаря тренерам и партнерам, он превратился в серьезного игрока и кандидата в сборную.

Напомним, что тренерский штаб сборной России вызывал Кокорина впервые с ноября 2016 года на товарищеские игры с командами Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).