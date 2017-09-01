Эльмир Набиуллин: "Матч с "Динамо"? Для сборной России нет разницы, с кем играть"

Защитник "Рубина" и сборной России Эльмир Набиуллин отметил, что команда серьезно настраивается на товарищескую игру с московским "Динамо". По его словам, для сборной нет разницы, с кем играть.

– На тренировках всегда разные составы. Пока непонятно, кто будет играть. Но все готовы к матчу. Рад вызову в сборную, – отметил Набиуллин. – Чувствую себя новичком отчасти, потому что был большой перерыв – не вызывали. Хочется чаще вызываться в сборную. Попаду ли на чемпионат мира? Это тренер будет решать, будет смотреть на мою игру в клубе.

– Интересно ли играть с "Динамо", а не с какой-то сборной?

– Мы готовимся к каждому матчу одинаково. Не имеет значения, кто соперник.

– На какой позиции в сборной наигрываетесь?

– На позиции левого защитника. Мне комфортнее играть в пять защитников. Постепенно со всеми познакомился в сборной. Стало проще.

Марсело мой кумир, слежу за ним. Стараюсь брать с него пример. Меня так же тянет в атаку. (Евгений БЕЛОУСОВ)