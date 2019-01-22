Дмитрий Тарасов: "Возможно, не поехал на ЧМ-2018 из-за истории с дракой"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в интервью "СЭ" отметил, что мог не попасть в состав сборной России на чемпионат мира-2018 из-за драки в баре.

– Есть мнение, что одна из главных причин того, что вы не поехали на чемпионат мира – драка в баре. Это так?

– Да, я слышал эту версию и задумывался над этим. Скажу так: это возможно.

– Черчесов вам звонил, что-то спрашивал?

– Нет, не разговаривал с ним.

– Вы были претендентом на место в сборной?

– Люди попадают в сборную, когда стабильно выступают за свой клуб. Концовку чемпионского сезона я провел в основном составе, игр 10 точно. Мы выиграли золото, и я на 90 процентов был уверен, что в расширенный список попаду. А дальше уже все бы зависело от меня. Но я не попал, так сложилось – ничего страшного, живем и работаем дальше.

– Могла быть провокация?

– Все может быть. Я не знаю, как эту ситуацию описывают люди. Меня обвиняли в том, что я пил, хотя я не пил. Вот именно это больше зацепило. Пообщались, пожали руки. Человек сказал: "Извини". А на следующий день полиция, заявления и так далее. Но у меня в жизни много было такого, это уже история. (Александр Рогулев)

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