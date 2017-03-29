Дмитрий Кириченко: "Что требовать от команды, где отсутствуют суперзвезды?"

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко выразил мнение, что тактическая модель сборной России обусловлена отсутствием двух центральных защитников высокого европейского уровня. При этом он уверен, что национальной команде будет проще атаковать, когда все травмированные игроки вернутся в строй.

- Как вам тактическая модель Черчесова? - вопрос Кириченко.

- Двух центральных защитников высокого европейского уровня у нас сегодня нет. Объективная реальность. Значит, в этой зоне нужно брать количеством. Хотя встреча с Кот-д’Ивуаром показала, что и три защитника порой не спасают…

- Что у нас не получается впереди?

- Тяжело дается игра в позиционном нападении. Впрочем, ничего удивительного. Даже сборная Франции с трудом вскрывает насыщенную оборону соперника. Ну а что требовать от команды, где отсутствуют суперзвезды? Плюс нет сыгранности, костяка. Как все травмированные вернутся в строй, будет легче.

- Валерий Непомнящий уверен, что Василий Березуцкий перед Кубком конфедераций вернется в сборную. А вы как думаете?

- Когда Вася объявил, что приостанавливает выступления в национальной команде, я очень удивился. То ли дело в физическом состоянии, то ли беспокоят травмы. Через три месяца ему стукнет 35. По футбольным меркам - немало. Но Сесар Навас в 37 за счет опыта и выбора позиции действует надежно. То же самое можно сказать про игру Березуцкого за ЦСКА. Мне кажется, и на сборную сил должно хватить. Лишь бы здоровье не подвело. (Александр КРУЖКОВ)

Полная версия интервью Дмитрия Кириченко