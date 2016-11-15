Дмитрий Булыкин: "Россия в матче с Румынией должна сделать все, чтобы реабилитироваться за поражение от Катара"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин уверен, что национальная команда в товарищеском матче с Румынией сумеет добиться победы. По его словам, в этой встрече тренерский штаб и игроки должны сделать все, чтобы порадовать болельщиков.

- Надеюсь, что результат, который показала сборная России в матче с Катаром, не повторится снова, - сказал Булыкин. - Сейчас и тренерский штаб, и футболисты должны сделать все, чтобы порадовать болельщиков и реабилитироваться за предыдущее поражение. Национальная команда Румынии - сильный соперник. Но думаю, что с сильными коллективами нам даже проще играть, чем со слабыми. Мой прогноз - 2:1, Россия победит. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча Россия - Румыния