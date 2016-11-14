Дан Петреску: "Сборная России сильнее Румынии. А какие тут варианты? Для меня это факт"

Бывший главный тренер "Динамо" и "Кубани" Дан Петреску, ныне возглавляющий клуб "Аль-Наср", в преддверии товарищеского матча Россия – Румыния отметил, что команда Станислава Черчесова сильнее его экс-команды. Специалист подчеркнул, что уровень российских футболистов выше, чем у игроков сборной Румынии.

– Матч Россия – Румыния смотреть будете?

– Если найду в Эмиратах канал, который его покажет, то обязательно!

– Ваши ожидания от игры? Кто сейчас сильнее?

– А какие тут варианты? Конечно, Россия! Но результат предсказывать не буду. Не люблю это дело. Тем более матч товарищеский.

– Две сборных выступили на Euro примерно одинаково. Румынская выглядела даже посимпатичнее. Почему же вы отдаете предпочтение России?

– Да все очень просто, уровень игроков у вас выше. Я в этом убежден. Для меня это факт. (Филипп ПАПЕНКОВ)