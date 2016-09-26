Черчесов снова не вызвал в сборную Кокорина и пригласил Васина и Могилевца

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольному матчу с Коста-Рикой (9 октября, Краснодар). Наставник национальной команды впервые вызвал нападающего "Зенита" Артема Дзюбу, пропустившего встречи с Ганой и Турцией из-за травмы. Отметим, что Черчесов вновь не пригласил в сборную форварда питерцев Александра Кокорина.
В основном списке значатся 23 футболиста:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сослан Джанаев ("Ростов"), Станислав Крицюк ("Краснодар").
Защитники: Василий Березуцкий (ЦСКА), Юрий Жирков, Иван Новосельцев, Игорь Смольников (все – "Зенит"), Федор Кудряшов ("Ростов"), Илья Кутепов ("Спартак"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Локомотив").
Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Роман Зобнин ("Спартак"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – "Локомотив"), Олег Шатов ("Зенит").
Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Федор Смолов ("Краснодар").
Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще два игрока – защитник Виктор Васин ("Уфа") и полузащитник Павел Могилевец ("Зенит").
Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 4 октября в Краснодаре.
aastone
Талантливый Что-то не вижу в сборной Фернандеса на конной тяге! __ не для того ему гражданство давали чтобы в сборной играть)))) теперь натхо вместо головина сможет выходить у лошадей - лимит батенька
22:06 26 сентября
футбол2018
Могилеве достоин быть в сборной!!Вместо Шатова!
20:27 26 сентября
Солёный
Береза,Жирик, Самед, Зобнин, Кутепов - левые пассажиры, не хватает Ионова и Полоза...
18:45 26 сентября
Andrei.S
liud много личного, нет глушакова с комбаровым,головина, кокорина,эти дожны были быть. кокорин и дзагоев единственные топ игроки россии. весь сказ Кокорин прям ТОПииииище)) Передвижения по полю пешком и дай бог 10 голов за сезон ТОП уровень)) Вы наверное его агент))
18:07 26 сентября
liud
много личного, нет глушакова с комбаровым,головина, кокорина,эти дожны были быть. кокорин и дзагоев единственные топ игроки россии. весь сказ
16:52 26 сентября
Friend of Misery
С Павликом пить, с Кокориным пить...
15:29 26 сентября
ухтышъ
интересно, а когда у нас все таки будет введена и показана полная статистика игроков в чемпионате? не тупая отмазка игры - голы - передачи - карточки и все. А реальное отображение всех данных: игры - в стартовом составе - голы - передачи - кол-во передач - из них точных - % - из них низом - точные - из них навесы - точные - из них в штрафную - точные - кол-во ударов - из них в створ - %, кол-во единоборств - из них внизу - из них выигранных - % - из них вверху - из них выигранных - % -минут на поле - расстояние пройденное - из него в первом тайме - во втором тайме - скорость средняя - скорость максимальная - выбросы из аута - удачные - неудачны - подачи угловых - удачные - неудачные - розыгрыши штрафных - прямы удары со штрафных - удачные - не удачные - количество нарушений - перехваты - блокированные удары - подкаты - удачные - % - количество карточек - пропущенные голы - отбитые удары - % - выходы - удачные - неудачные - вводы в игру - из них ногой из них точные - % - из них рукой - точные - % - и еще можно много чего привнести.... тогда будет в разы интереснее и понятнее сам чемпионат!!! И виднее кто наиграл на сборную, а кого взяли за так.
15:15 26 сентября
Талантливый
Что-то не вижу в сборной Фернандеса на конной тяге! Евреи ему в конюшне росийское гражданство так быстро прописали, так чтож мимо сборной? А то не спортивно получается - кони его как русского уже заявили, а для сборной он еще год будет туристом! Он, может, и в сборную-то не попадет, а у евреев кабинетных уже свой гешефт с него получен!!! Прэлэстно! Хаваем это дерьмо и улыбаемся!
14:54 26 сентября
Очень плохой мальчик
Похоже ,что Кокорин повторит судьбу Сычева,катится по наклонной вниз,балласт в команде, пора в аренду его отдавать в ФНЛ или в Чимкент.
14:38 26 сентября
Курт Лямке
Жорик Вартанов - Я могу объяснить.... Состав - это решение ГТ и его штаба. Смысл может быть, но мы в простоте своей можем его не видеть... Ну как то так.
14:28 26 сентября
Басист
> pafalex = Зачем нужен Джанаев в сборной? Он игрок схемы команды Ростов, защиты и прочих составляющих ===== Ну да, конечно. Когда от Джанаева требуется сэйв, прибегают Навас с Гранатом и переносят его в нужный угол, видимо.
14:26 26 сентября
Курт Лямке
Доколе? Не тех вызвали опять! Не люб нам новый царь, хотим другого! Доставай челобитную, дьяк....:))))))))))))))
14:21 26 сентября
Жорик Вартанов
смысл сейчас наигрывать в сборной Березуцкого и Жиркова? кто нибудь может объяснить?
14:20 26 сентября
pafalex
Зачем нужен Джанаев в сборной? Он игрок схемы команды Ростов, защиты и прочих составляющих , Гильерме на голову сильнее...
14:12 26 сентября
RW.irk
Во, бред. Самедов и Канунников есть, а Кокорина нет, смех да и только. Че интересно Стасик задумал? А может быть просто сверху сказали?...
14:10 26 сентября
bond1951
нулевой чего его вызывать харизмы для сборной у него НЕТ
14:07 26 сентября
kot Begemot
Кутепов показал свой класс в матче с Уфой: имел премущество пару метров и просрал его, потом долго и нудно пытался ухватиться руками за Фатая, но и этого не смог. Беда, если в сборной будут такие защитнички...
13:47 26 сентября
Jean4
Зачем только 9 защитников на одну игру вызывать? В квадраты на тренировке некому играть?
13:46 26 сентября
igorvasilevich
PELMEN GUBASTIY ВАСИЛЬЕВИЧ,,,,, Нойшта травмировали "исчо" в Германии, причём -- на голову :: иначе, он не рвался бы стать игроком "нашей--раши".... Почему ты не знаешь сколько ему платят, что он согласился. У наших щедрая душа, для иностранных и бывших наших граждан. Зато талантливый парень из Сибири будет палироватся на скамейки и получать 30 тысяч рублей во втором дивизионе.
13:44 26 сентября
Trezvy
Только "Барселона", только хардкор!
13:26 26 сентября
кузя23
Может просто Черчесову пока не указали кого нужно брать в сборную?
13:19 26 сентября
yamsan
а че его вызывать то....
13:10 26 сентября
igorvasilevich
Конифей самый переоцененный вратарь. в реале, он только для внутреннего пешеходного футбола создан. Где скорости игры выше, там конифей всегда вытаскивает мячик из своих ворот.
13:08 26 сентября
PELMEN GUBASTIY
ВАСИЛЬЕВИЧ,,,,, Нойшта травмировали "исчо" в Германии, причём -- на голову :: иначе, он не рвался бы стать игроком "нашей--раши"....
13:04 26 сентября
igorvasilevich
А дырка скоро обновит антирекорд в лиги чемпионов. Смолов показал как дырки нужно забивать учитесь футболисты.
13:03 26 сентября
igorvasilevich
Самедов все атаки тормозит в локомотиве для чего его брать не понятно. тормозом он стал.
13:00 26 сентября
igorvasilevich
Нойштедтер он кажется травмировался в турции.
12:59 26 сентября
Stanislav1989
За одно только неприглашение самого разрекламированного футболиста России Кокорина, Черчесов достоин уважения.
12:57 26 сентября
Murarius
А где же жизненно необходимые Нойштедтер и Гильерме? Родина в опасности!!! :)
12:53 26 сентября
Блудный Свин .
А ГДЕ ФЕРНАНДЕС???
12:51 26 сентября