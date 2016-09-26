Черчесов снова не вызвал в сборную Кокорина и пригласил Васина и Могилевца

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольному матчу с Коста-Рикой (9 октября, Краснодар). Наставник национальной команды впервые вызвал нападающего "Зенита" Артема Дзюбу, пропустившего встречи с Ганой и Турцией из-за травмы. Отметим, что Черчесов вновь не пригласил в сборную форварда питерцев Александра Кокорина.

В основном списке значатся 23 футболиста:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Сослан Джанаев ("Ростов"), Станислав Крицюк ("Краснодар").

Защитники: Василий Березуцкий (ЦСКА), Юрий Жирков, Иван Новосельцев, Игорь Смольников (все – "Зенит"), Федор Кудряшов ("Ростов"), Илья Кутепов ("Спартак"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Локомотив").

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Роман Зобнин ("Спартак"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – "Локомотив"), Олег Шатов ("Зенит").

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Федор Смолов ("Краснодар").

Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще два игрока – защитник Виктор Васин ("Уфа") и полузащитник Павел Могилевец ("Зенит").

Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 4 октября в Краснодаре.