Черчесов продолжит работу со сборной России

Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов продолжит работу с командой. Действующий контракт специалиста рассчитан до 31 июля.

– Конечно, Черчесов продолжит работу и будет готовить команду к чемпионату Европы–2020, – цитирует ТАСС Симоняна. – Когда будет подписан контракт? Это вопрос к Алаеву.

И.о. главы РФС Александр Алаев, в свою очередь, отказался от комментариев по данному вопросу, отметив, что информацию стоит ждать в четверг, 26 июля: "По сроку контракта пока без комментариев. Информации ждите завтра".

26 июля состоится заседание исполкома РФС, на котором будет дана оценка выступлению сборной России на чемпионате мира 2018 года. Национальная команда под руководством Черчесова впервые в новейшей истории смогла выйти в плей-офф мирового первенства и дошла до 1/4 финала, где уступила будущему вице-чемпиону – Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Ближайший матч россияне проведут 7 сентября в Трабзоне против сборной Турции. Эта игра пройдет в рамках Лиги наций. Отборочный турнир Евро-2020 стартует 21 марта 2019 года.

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