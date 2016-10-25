Черчесов объявит состав сборной России 1 ноября

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что состав на ноябрьские товарищеские матчи с Катаром и Румынией он объявит 1 ноября. По словам наставника, игроки должны приезжать в сборную в хорошем настроении.

– Это уже наш третий сбор, мы тоже анализируем что-то. Почерпнули новую информацию, которую надо правильно расставлять по полочкам и делать комфортно для всех, – цитирует Черчесова "Российская газета". – Я не большой любитель объявлять расширенный список, потому что из него нужно потом людей вычёркивать. С одной стороны, это моя работа – оценивать и принимать решение. С другой, для кого-то это может стать в какой-то степени психологическим надломом.

Поэтому спасибо клубам, которые пошли навстречу. И мы не за две недели, как положено по правилам, объявляем состав, а после предпоследнего тура. В прошлый раз у нас много травмированных было. Мы заранее объявляем, а потом кого-то добавляем, кого-то убираем. Опять же, для нас важно, чтобы в сборную футболисты приезжали с хорошим настроением. Хотя это нормально в профессиональном футболе, но наша задача – минимизировать вот такие нюансы, чтобы все себя чувствовали самодостаточными. И состав мы объявим 1 ноября. За неделю до сбора.