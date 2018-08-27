Черчесов объяснил, почему Смолов не вызван в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после объявления состава сборной объяснил отсутствие вратаря и капитана Игоря Акинфеева, а также нападающего и вице-капитана Федора Смолова. По словам Черчесова, первый едет на обследование в Германию, а второму дали время обжиться в "Локомотиве", передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Самое резонансное событие – отсутствие Акинфеева и Смолова...

– С Акинфеевым мы пару дней назад разговаривали, у него плановый медосмотр в Германии. Поедет смотреть в колено. Смолов перешел в новую команду, только-только начинает себя находить в ней, решили его пока не вызывать. Я был вчера на матче "Локомотива", Федор забил великолепный гол. Мы пока не будем трогать футболиста, хотим, чтобы он и в клубе закрепился, и нам был полезен. Потому что в последнее время вокруг него было много шума. Мы это и с Артемом (Дзюбой) делали, когда он перешел в "Арсенал", не был на первом сборе, но после этого нам здорово помог.

Самое главное в ситуации со Смоловым – нет смысла дергать его из "Локомотива", если мы изначально не можем ему предоставить номер один. Говорим об игроке, который только-только нащупывает тонус, это было видно вчера во втором тайме. Выдергивать его сейчас, а потом не давать сыграть – неправильно. Но думаю, что если нам понадобится помощь Смолова – Федор нам не откажет.

Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией. В нем нет Акинфеева и Смолова