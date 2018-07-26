Бышовец - о контракте Черчесова: "РФС поступил правильно"

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о новом контракте Станислава Черчесова с РФС.

Договор будет подписан сроком на 2 года с возможностью пролонгации еще на два.

- Думаю, это оптимальное время для принятия решения, ориентируясь на результаты сборной и работу Черчесова, - говорит Бышовец.

- Если Россия отберется на Евро-2020, контракт Черчесова автоматически продлится на два года. Не слишком легкое условие для тренера?

- Условие вполне профессиональное. Что касается перспектив, я думаю, после чемпионата мира сделан задел на будущий позитив и можно рассчитывать на большие результаты. Конечно, нужно давать оценку тренеру после каждого цикла, поэтому РФС поступил правильно. Данный срок учитывает интересы всех сторон. (Арман МКРТЧЯН)