"Бышовец действительно обыграл Гершковича". Владимир Абрамов вносит ясность в спор

Спортивный агент Владимир Абрамов внес ясность в заочный спор двух специалистов – Анатолия Бышовца и Михаила Гершковича. Бышовец, напомним, в интервью "СЭ" заявил о том, что в 90-е годы корейская молодежная сборная обыгрывала молодежную сборную России со счетом 3:0, Гершкович это опроверг, заявив, что не помнит о поражении со счетом 0:3 от корейцев. Напротив, по его словам, корейцы дважды уступили российской молодежке в 95-м году.

– Бышовец говорит о сезоне-94, об игре в Корее, в конце ноября, – сказал Абрамов. – В команде Бышовца не было ни одного профессионального футболиста. Я специально звонил Валерию Сарычеву в Корею, и он вспомнил именно этот матч. Корейская молодежка победила именно со счетом 3:0. Припоминаю и интервью тренера Михаила Гершковича в "СЭ". В качестве причин поражения назывались плохое поле и то, что в России сезон уже завершился. Гершкович же, вероятно, говорит о двух других матчах, состоявшихся годом позже. (Сергей ЕГОРОВ)