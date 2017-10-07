"Зачем говорить то, чего не было?" Гершкович ответил Бышовцу

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович, комментируя интервью "СЭ" Анатолия Бышовца, отметил, что его коллега, говоря о встрече с российской молодежкой с корейской, ошибся.

Бышовец в частности сказал: "В 90-е в Корее работал с двумя командами – олимпийской и национальной. Кстати, играли с молодежной сборной России – ею руководили Гершкович и Гаджиев. В обоих матчах мы победили – 3:0 и 1:0".

– Бышовец говорит, что дважды обыграл молодежную сборную, а как же голы, которые забивали наши ребята? – возмущается Гершкович. – Тогда в первом матче мы победили 1:0, а во втором уступили 1:2 при судействе корейских арбитров, который дали сомнительный пенальти. А сегодня читаю интервью Бышовца, и мне становится смешно. А как же победный гол Сережи Семака? Во второй встречи единственный наш мяч забил Орещук. А когда мы им проиграли 0:3? Зачем говорить то, чего не было?

Когда берешь у Бышовца интервью, надо проверять, что он говорит. Нужно просто зайти в интернет и посмотреть ноябрь 1995 года, когда мы проводили две встречи с Корей. (Андрей СИЗЯКИН)