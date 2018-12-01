Ари: "Черчесов похож на ван Гала"

Нападающий сборной России Ари рассказал о своем восприятии главного тренера команды Станислава Черчесова. Форвард "Краснодара" сравнил его с известным голландским специалистом Луи ван Галом.

– У каждого наставника свой взгляд на вещи. Когда мы находимся на тренировке, Черчесов может пошутить, чтобы подбодрить нас, но во время игры порой видим реакцию, по которой понимаем, что делаем что-то не то, – цитирует RT Ари. – Тренеры бывают разные – некоторые более спокойные, а другие сразу говорят, что не так. Так лучше, ведь это дает тебе время исправиться.

Этим он похож на Луи ван Гала, под руководством которого я работал раньше. Он тоже очень жесткий, требует дисциплины. Черчесов похож на него тем, что много спрашивает со спортсмена.