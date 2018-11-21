Анзор Кавазашвили: "Полузащита у сборной России никакая, пустая! Нет ни одного лидера!"

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал "СЭ" поражение сборной России от Швеции (0:2) в ключевом матче Лиги наций. Наша команда заняла второе место в группе 2 лиги В, уступив скандинавам по личным встречам при равенстве очков – по 7. Таким образом, россияне упустили возможность выйти в лигу А.

– Вспомните чемпионат мира, тогда Черчесов из середняков собрал самый лучший состав, ему потребовалось на это очень много времени, – сказал Кавазашвили. - Он тщательно проверял футболистов и подобрал игроков, которые отлично понимали друг друга. Дзюба провел турнир на высоком уровне, стал одним из сильнейших нападающих мира – его по два-три человека не могли удержать. Вместе с ним отлично работала средняя линия, где выходил Головин и другие пацаны, которые рационально использовали свое хорошее движение. Сейчас Дзюба не в форме после травмы, а полузащита у сборной перекраивается. И она пока ни-ка-ка-я! Полузащита у нас пустая! Нет ни одного лидера! Игроки в центре поля друг друга не понимают, бегают и теряют мяч.

Если мы вышли против шведов с защитным вариантом, то должны были выдержать принципы взаимовыручки и страховки. У сборной вчера мы видели только одно – с трудом отбирали мяч и тут же его теряли. Это говорит о том, что команда еще не готова к таким серьезным матчам. Потому что выпали главная движущая сила – отсутствовали лидеры. Было немного обидно, ведь все, кто выходил на поле в Сольне, выступают в хороших командах в РПЛ. Ну что с ними случилось? Ну что – мяч нельзя подержать? Было такое впечатление, будто наши не хотели забивать. (Игорь Новиков)