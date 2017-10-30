Антон Миранчук: "Вызов в сборную? Глаза, конечно, горят"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук, получивший вызов в сборную России на контрольные матчи против Аргентины и Испании, признал, что в предстоящих играх придется много обороняться. Также хавбек отметил, что ему будет интересно посмотреть, как национальная команда будет выглядеть на фоне соперников топ-уровня.

– Очень хорошие спарринги будут, поэтому глаза горят, конечно, – цитирует ТАСС Миранчука. – Как болельщик "Барселоны", слежу за Месси, а вообще в аргентинской сборной все топ-игроки, которые борются всегда весь матч. Если об испанцах говорить, хочется присмотреться к игре Тиагу Алькантары и Иско.

Вообще будем отталкиваться от нашей игры, посмотрим, как будем выглядеть на фоне топовых сборных. Конечно, придется много обороняться, в таких матчах опускаться придется всей команде. На таком уровне недобежал или недоработал немного – сразу опасный момент у твоих ворот. Поэтому будет интересно, сто процентов.

Напомним, Антон Миранчук дебютировал за сборную в сентябре в неофициальном контрольном матче против "Динамо" (3:0), забив победный гол. В октябре он принял участие во встрече с Кореей (4:2).

Матч между сборными России и Аргентины состоится 11 ноября в Москве на реконструированном стадионе "Лужники" (начало – 16.00 по московскому времени). Встреча с Испанией пройдет в Санкт-Петербурге на арене "Санкт-Петербург" 14 ноября (начало – 21.45).