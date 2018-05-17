Антон Миранчук: "Семин сказал нам с братом: "Дерзайте, ребята"

Полузащитник сборной России и "Локомотива" Антон Миранчук не стал комментировать небольшое представительство "железнодорожников" в национальной команде, и заявил, что быть вызванным в сборную на чемпионат мира для него – большая честь.

– Какие наставления дал Юрий Семин?

– Сказал: "Дерзайте, ребята!".

– Не смущает, что в основном списке от "Локомотива" только вы и брат Алексей?

– Не мне решать, кого вызывать, поэтому и сказать нечего.

– Волновались перед объявлением списка?

– Мое дело – работать и проявлять себя, а тренерского штаба – вызывать игроков. Увидел себя в списке после тренировки и очень обрадовался. Для меня это огромная честь.

– Сборная перед домашним турниром выбрала в качестве соперников попроще – Австрию и Турцию. Так лучше?

– Если взять матчи с Бразилией и Францией, то первый был, конечно, неудачным, но во втором мы прибавили, стали чувствоваться командные связи. Уверен, будь тогда третья игра, выступили бы гораздо лучше. А про Турцию и Австрию могу сказать, что это хорошие команды, матчи будут полезными. (Филипп ПАПЕНКОВ)