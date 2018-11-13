Антон Миранчук: "Сборная Германии все еще топ-сборная с топ-звездами"

Форвард сборной России Антон Миранчук прокомментировал подготовку к контрольному матчу с командой Германии. Матч пройдет 15-го ноября в Лейпциге.

– Еще несколько лет назад мы на немцев смотрели как на небожителей. После чемпионата мира многое поменялось. Как сборная Германии ощущается сейчас?

– Я не знаю, почему вы так считаете. Посмотрите на бразильцев после чемпионата мира. Для меня это топ-команда с топ-звездами. Команда, у которой есть высокие цели и высокие задачи. То же касается и немцев. Для меня ничего не изменилось. Кто фаворит – покажет игра. Она будет интересной, нам нужно показать себя перед матчем со шведами.

– Один из самых сложных сборов в плане травмированных. Что-то вам уже говорили, как изменится игра команды из-за них?

– Да мы только приехали, какие беседы. В Лейпциге будет теория и какие-то личные беседы. Травмы – часть футбола, я отношусь к этому нормально. У всех много игр, мышцы не совсем готовы к этому. Надо внимательнее к себе отнестись в эти периоды. (Александр Рогулев)

Сборная России – сборная Германии: товарищеский матч, 15 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22.45 (мск).

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