Андрей Семенов: "Черчесов вселил в игроков сборной России уверенность"

Защитник сборной России Андрей Семенов подчеркнул, что новый главный тренер национальной команды Станислав Черчесов объединил футболистов общей идеей. Он также отметил, что пока специалист не ставил долгосрочных задач.

– Вы приглашались в сборную и при Капелло, и при Слуцком. Сравнить их с Черчесовым сможете? - вопрос Семенову.

– С итальянцем, при котором состоялся мой дебют, никаких бесед не было. То же могу сказать о Леониде Викторовиче. А со Станиславом Саламовичем мы знакомы давно, работали вместе в "Амкаре". Поговорили с ним, понимаю, что он хочет от меня. И , когда человек проявляет к тебе интерес, ты хочешь отблагодарить его качественной работой. Черчесов вселил в игроков уверенность. Он говорит о целях, которых всем хочется достичь. Тренер объединил общей идеей.

– Какие ставятся цели на Кубок конфедераций и чемпионат мира?

– Так далеко еще не смотрели. Он говорил о том, что нужно настраиваться на выполнение серьезных задач. И через контрольные игры мы будем потихоньку идти к этому. (Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Семенова