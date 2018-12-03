Андрей Аршавин: "Мой английский в "Арсенале" был не "перфект", скорее "нот бэд"

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин рассказал о традициях для новых футболистов "Арсенала" и уровне своего английского во времена выступлений за лондонский клуб в чемпионате Англии.

– Существует такая традиция в "Арсенале", что новички после дебютной игры должны встать на стул в раздевалке и спеть определеную песню, – заявил Аршавин в эфире программы "Тотальный футбол". – Получилось так, что молодые одноклубники вспомнили про этот обряд только после второго моего матча, но так как я был постарше, то просто сказал им, что это не первая игра в футболке команды, а вторая, поэтому не стану петь. – Сложности перевода в Англии? Мой английский в "Арсенале" был не "перфект", скорее "нот бэд".