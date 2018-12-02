Алексей Смертин: "Хотелось бы проходимую группу для сборной России"

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал, какую группу он хотел бы для команды в отборочном турнире Евро-2020

- Есть ситуации, на которые никак не можешь повлиять. Это именно жеребьевка, - сказал Смертин в эфире "Матч ТВ". - Всем известно, что важно, в какой день в который встречаются окоманды.. Конечно, хотелось бы проходимую группу. Важнее всего результат, а именно выход на чемпионат Европы. Кого из грандов хотелось бы в соперники? Почему бы не Франция? Или Испания – у нас есть успешный опыт игры с ними.

В эти минуты стартует жеребьевка отборочного турнира, которая проходит в Дублине (Ирландия).