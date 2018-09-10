21:18 | Футбол — Сборная России

Алексей Ионов: "Надеюсь, лучшие моменты сборной еще впереди"

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Полузащитник сборной России Алексей Ионов выразил мнение, что крупная победа над Чехией в товарищеском матче (5:1) стала следствием предельной концентрации и выполнения тренерских установок. Хавбек "Ростова" стал автором дубля в первом тайме.

- Хороший настрой на игру был, вышли  сконцентрированными с первых минут. Поэтому все получалось. Выполняли установку, - сказал Ионов в эфире передачи "Тотальный футбол". - Приятно было играть дома в Ростове. Я уже говорил, что здесь хорошо болеют. Замечательная поддержка, атмосфера.

В эпизоде с забитым голом был установка искать свободные пространства. Я вбежал в открытую зону, нужно было только забивать.

Надеюсь, лучшие моменты у сборной еще впереди. Будем готовиться. Приятно забить первые мячи, их я посвящаю супруге и сыну.

Россия - Чехия

 

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Материалы сюжета: Сборная России: сентябрь после ЧМ-2018
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