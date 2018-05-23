Александр Ташаев: "Можно сказать, что я "одноногий". Но в какой-то момент и левую могу включить"

Полузащитник "Динамо", впервые вызванный в сборную России прямо перед ЧМ-2018, Александр Ташаев дал обстоятельное интервью обозревателю "СЭ".

– Многие считают, что решающим для вашего вызова в сборную стал дубль в победном матче против ЦСКА. Причем тогда Хохлов перевел вас с обычного левого фланга направо.

– Вообще, всю весну я играл чуть ли не через раз – то слева, то справа. Когда из-за дисквалификации, когда из-за травмы, когда по тактическим соображениям. За это тоже могу сказать Хохлову спасибо, потому что любому тренеру удобно, когда футболист может играть не на одной, а на двух бровках. Справа у меня одни козыри, слева – другие.

– Вы же правша. А как у вас левая?

– Можно сказать, что я "одноногий". Но в какой-то момент и левую могу включить. Несколько лет назад казалось, что мне удобнее играть слева, а сейчас не испытываю никаких трудностей ни на одном из краев – и мне это нравится. Во время игры удобно меняться флангами с партнером, потому что соперник подстраивается. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Ташаева