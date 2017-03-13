Александр Ширко: "Не думаю, что гол Бухарова в ворота "Манчестер Юнайтед" стал определяющим при вызове в сборную России"

Бывший нападающий сборной России Александр Ширко выразил мнение, что гол форварда "Ростова" Александра Бухарова в ворота "Манчестер Юнайтед" в матче 1/8 финала Лиги Европы не стал определяющим фактором при вызове его в национальную команду.

Сегодня тренерский штаб национальной сборной России назвал имена игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром (24 марта, Краснодар) и Бельгией (28 марта, Сочи).

– Вызов в сборную получают те нападающие, которые хорошо выглядят. Шанс есть даже у тех, кто давно не привлекался в команду, – сказал Ширко. – Вряд ли Черчесов смотрит на один матч и делает выбор. Бухаров в последних играх "Ростова" смотрится неплохо, как и вся команда. Не думаю, что гол в ворота "Манчестер Юнайтед" стал определяющим. (Сергей АСТАХОВ)