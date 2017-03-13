15:53 | ФУТБОЛ — Сборная России

Александр Ширко: "Не думаю, что гол Бухарова в ворота "Манчестер Юнайтед" стал определяющим при вызове в сборную России"

0
0
0
0

Бывший нападающий сборной России Александр Ширко выразил мнение, что гол форварда "Ростова" Александра Бухарова в ворота "Манчестер Юнайтед" в матче 1/8 финала Лиги Европы не стал определяющим фактором при вызове его в национальную команду.

Сегодня тренерский штаб национальной сборной России назвал имена игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром (24 марта, Краснодар) и Бельгией (28 марта, Сочи).

– Вызов в сборную получают те нападающие, которые хорошо выглядят. Шанс есть даже у тех, кто давно не привлекался в команду, – сказал Ширко. – Вряд ли Черчесов смотрит на один матч и делает выбор. Бухаров в последних играх "Ростова" смотрится неплохо, как и вся команда. Не думаю, что гол в ворота "Манчестер Юнайтед" стал определяющим. (Сергей АСТАХОВ)

0
0
0
0
Материалы сюжета: Россия vs Кот-д'Ивуар и Бельгия
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ