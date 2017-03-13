Черчесов вызвал Смолова и Бухарова и не пригласил Кокорина в сборную

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал имена игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром (24 марта, Краснодар) и Бельгией (28 марта, Сочи). Стоит отметить присутствие в составе нападающего "Ростова" Александра Бухарова. Во второй раз подряд не получил вызова в сборную Александр Кокорин. Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 20 марта в Краснодаре.

По сравнению с нобрьскими матчами в сборную не вызваны вратарь Сослан Джанаев ("Ростов") (он травмирован), защитники Василий Березуцкий (ЦСКА) (приостановил выступления за сборную), Иван Новосельцев ("Зенит"), Игорь Смольников ("Зенит"), полузащитники Сергей Петров ("Краснодар"), Олег Шатов ("Зенит").

Состав сборной России (позиции игроков согласно сайту РФС)

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов ("Уфа"), Станислав Крицюк ("Краснодар").

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – "Спартак"), Федор Кудряшов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Краснодар).

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все – "Спартак"), Александр Головин, Алан Дзагоев, Мариу Фернандес (все – ЦСКА ), Александр Ерохин ("Ростов"), Юрий Жирков ("Зенит"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Магомед Оздоев ("Терек").

Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба – "Ростов"), Артем Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин" Казань), Федор Смолов ("Краснодар").