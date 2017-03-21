Александр Самедов: "Хочется посмотреть, как будешь выглядеть на фоне Бельгии"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов в преддверии товарищеского матча против команды Бельгии заявил, что в национальной команде осознают уровень соперника. Также Самедов отметил, что расстроился из-за неудачного выступления бельгийцев на чемпионате Европы-2016. Встреча состоится в Сочи на стадионе "Фишт" 28 марта.

– Есть понимание того, что все эти ребята играют в топовых чемпионатах, – цитирует ТАСС Самедова. – Футбол сейчас очень интенсивный, силовой, я бы даже так сказал. Тем более большинство из них играют в Англии, у них с точки зрения "физики" тяжелый чемпионат. Хочется посмотреть, как ты будешь выглядеть на их фоне, все-таки сборная у них топовая и собраны в ней очень сильные игроки. После чемпионата мира 2014 года я считал их одними из фаворитов чемпионата Европы-2016, но, к сожалению, что-то не получилось.