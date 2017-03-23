Александр Головин: "Сборная России может обыграть любую команду"

Полузащитник сборной России Александр Головин в преддверии товарищеских матчей с Кот-д`Ивуаром и Бельгией в интервью ТАСС выразил уверенность в том, что национальная команда может обыграть любого соперника. Россияне встретятся с ивуарийцами 24 марта в Краснодаре, с бельгийцами - 28 марта в Сочи.

На вопрос, способна ли сборная противостоять команде Бельгии, которая дошла до четвертьфинала последних чемпионата мира и чемпионата Европы, Головин ответил: "Думаю, мы можем обыграть любую команду. Сейчас нет недосягаемых команд".

В составе бельгийцев Головин отметил нападающего Ромелу Лукаку, полузащитников Кевина де Брейне и Эдена Азара, который не сможет сыграть в Сочи из-за травмы.

"Очень сильная команда, видел их еще на чемпионате мира. Сильная сборная, но будем стараться выиграть. Де Брейне силен мышлением на поле, интеллектом, он отдает очень много голевых передач, очень хороший удар, много штрафных забивает", - сказал Головин.