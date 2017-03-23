13:01 | ФУТБОЛ — Сборная России

Александр Головин: "Сборная России может обыграть любую команду"

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Полузащитник сборной России Александр Головин в преддверии товарищеских матчей с Кот-д`Ивуаром и Бельгией в интервью ТАСС выразил уверенность в том, что национальная команда может обыграть любого соперника. Россияне встретятся с ивуарийцами 24 марта в Краснодаре, с бельгийцами - 28 марта в Сочи.

 
Вчера. Краснодар. Игроки "Ростова" Федор КУДРЯШОВ, Дмитрий ПОЛОЗ, Александр БУХАРОВ и Александр ЕРОХИН (слева направо) направляются на тренировку сборной России.Вместо Дзюбы получим "ПолБу"?

На вопрос, способна ли сборная противостоять команде Бельгии, которая дошла до четвертьфинала последних чемпионата мира и чемпионата Европы, Головин ответил: "Думаю, мы можем обыграть любую команду. Сейчас нет недосягаемых команд".

В составе бельгийцев Головин отметил нападающего Ромелу Лукаку, полузащитников Кевина де Брейне и Эдена Азара, который не сможет сыграть в Сочи из-за травмы.

"Очень сильная команда, видел их еще на чемпионате мира. Сильная сборная, но будем стараться выиграть. Де Брейне силен мышлением на поле, интеллектом, он отдает очень много голевых передач, очень хороший удар, много штрафных забивает", - сказал Головин.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4118841

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КОММЕНТАРИИ (5)
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sb1006

Сколько там шансов обыгрывать предоставлялось после Евро-2008 ? Языком трепать - не в футбол играть.

13:37

alexvi

Может: выиграть у любой команды, и проиграть любой команде тоже. Ох уж эти загадочные Русские!!!

13:36

Kanidzha

Молодец парень без комплексов!!! И прав на все100% !!!

13:32

higagy

Если в ФИФА или ПЕС, то шансы есть, пожалуй.

13:17

bukia70

проиграть любой команде точно может! а вот насчёт обыграть есть ооочень большие сомнения

13:14

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