Акинфеев, Самедов, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России

Российский футбольный союз планирует провести проводы игрокам, завершившим карьеру в сборной России после чемпионата мира-2018. По информации "Известий", РФС будет работать над идеей прощального матча Юрия Жиркова ("Зенит"), Александра Самедова ("Спартак"), Сергея Игнашевича (ЦСКА) и Игоря Акинфеева (ЦСКА). Возможно, игроки могут принять участие в одной из товарищеских игр в 2019 году.