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Странный матч "Солярис" - "Коломна". Как это было

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7 ноября состоялся матч 16-го тура первенства России в группе "Запад" ПФЛ между "Солярисом" и "Коломной". Столичный клуб одержал разгромную победу со счетом 6:0. На пресс-конференции, на которой побывал корреспондент "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО, главный тренер подмосковной команды Александр Бодров обвинил своих подопечных в сдаче поединка и игре на тотализаторе. В интервью "СЭ" он добавил, что не может подтвердить свои подозрения. Наставник соперника Владимир Маминов отказался комментировать заявления коллеги, а директор "Коломны" выразил мнение, что причина разгрома - уровень низкий футболистов клуба.

Президент ПФЛ Андрей Соколов заявил, что руководство лиги рассмотрит слова Бодрова.

Все голы "Соляриса" "Коломне", тренер которой обвинил игроков в сдаче матча 

 
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