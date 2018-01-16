Зураб Циклаури: "Надеемся, что Бурлак станет одним из лидеров "Крыльев Советов"

Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Зураб Циклаури отметил, что доволен переходом защитника Тараса Бурлака из "Рубина" и поблагодарил игрока за выбор в пользу самарского клуба. Напомним, что 27-летний футболист уже уже выступал на правах аренды за самарцев с февраля 2015 года по май 2016 года. За "Крылья" он провел 43 матча и забил один мяч.

– Мы прекрасно знаем игровые и человеческие качества Тараса Бурлака, в Самаре он уже свой, провел за нашу команду очень достойные полтора сезона, – цитирует сайт "Крыльев" Циклаури. – И как только появилась возможность вернуть Тараса в "Крылья", мы сразу ей воспользовались. Благодарим Тараса за выбор в нашу пользу, хотя у него были и другие предложения. Надеемся, что Тарас поможет нам и сейчас, в весенней части ФНЛ и Кубка России, станет одним из лидеров "Крыльев".