"Зенит" предложил Анюкову новый контракт

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев в интервью "СЭ" сказал, что клуб предложил ветерану команды Александру Анюкову новый контракт. По словам экс-голкипера сине-бело-голубых, 35-летний игрок раздумывает над предложением руководства.

– С Анюковым вы провели в одной команде много времени. Почему он не полетел в Дубай?

– Сашу мы давно и прекрасно знаем. Он тоже принес много пользы "Зениту". Мы действительно много лет играли плечо к плечу, завоевали не один трофей, становились чемпионами, выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Анюков не становится моложе, но у него очень высокий боевой дух. Такой футболист нам нужен. Александру предложен новый контракт и сейчас он его обдумывает. Надеемся, он поможет "Зениту-2", а может и основному составу, достичь высоких результатов. Пока он остается тренироваться со второй командой.

– Применительно к Анюкову возможен "вариант Зырянова" – переход в "Зенит-2" на должность играющего тренера?

– Это возможный вариант. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, Анюков выступает за "Зенит" с 2005 года. За это время он выиграл вместе с командой четыре титула чемпиона России, два Кубка и четыре Суперкубка страны, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В этом сезоне 35-летний защитник принял участие в четырех матчах "Зенита" во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.

Зырянов выступал за основной состав "Зенита" с 2007 по 2014 год, после чего стал играющим тренером "Зенита-2". В конце прошлого года хавбек был назначен главным тренером команды ФНЛ.

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