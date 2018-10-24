"Зенит-2" проиграл "Мордовии", "Краснодар-2" уступил "Нижнему Новгороду"

"Зенит-2" с минимальным счетом проиграл "Мордовии" в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ (1:0). Единственный гол в свои ворота забил защитник Томас Рукас. Сине-бело-голубые на 58-й минуте остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил хавбек Сергей Иванов.

Олимп - ФНЛ

18-й тур

"Мордовия" (Саранск) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 1:0 (1:0)

Гол: Рукас, 30 - в свои ворота.

"Мордовия" (Саранск): Кобзев, Климов, Сухарев, Ятченко, Лебедев, Петров (Адаев, 68), Дворецков, Руст.Мухаметшин (Поярков, 73), Киреев, Русл.Мухаметшин (Маркин, 74), Обухов.

"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Гойло, Пенчиков (Воробьев, 81), Скроботов, Рукас, Терентьев, Мусаев, Плетнев, Капленко (Казаков, 46), Кириллов (Тарасов, 12), Иванов, Прудников (Камышев, 62).

Предупреждения: Мусаев, 36. Тарасов, 55. Петров, 56. Обухов, 79. Терентьев, 82. Дворецков, 83.

Удаление: Иванов, 58.

24 октября. Саранск. Стадион "Мордовия Арена".

"Краснодар-2" уступил "Нижнему Новгороду" (0:2). За нижегородский клуб отличились нападающий Артем Делькин и защитник Артем Абрамов.

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Нижний Новгород" - 0:2 (0:1)

Голы: Делькин, 30 (0:1). Абрамов, 63 (0:2).

"Краснодар-2" (Краснодар): Адамов, Марков (Бочко, 46), Татаев, Голубев, Мартынов, Ивашин, Григорян (Катрич, 75), Уткин, Мацукатов (Текучев, 83), Халназаров (Куражов, 78), Онугха.

"Нижний Новгород": Анисимов, Федорив (Гогличидзе, 70), Абазов, Абрамов, Хайруллов (Морозов, 43), Палиенко (Скворцов, 62), Симанов, Игнатович, Аюпов, Сапета, Делькин (Нежелев, 76).

Предупреждения: Марков, 16. Симанов, 90. Голубев, 90+1.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

24 октября. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".

Все об Олимп - ФНЛ - здесь