"Зенит-2" проиграл "Химкам"

В матче 33-го тура первенства ФНЛ "Химки" на выезде добыли победу над "Зенитом-2" – 3:1. Сине-бело-голубые открыли счет в первом тайме, но трижды пропустили в последние 20 минут встречи. Несмотря на поражение, команда из Санкт-Петербурга занимает 15-е место в таблице в одном очке от зоны вылета. "Химки" идут десятыми.

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ФНЛ

33-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) – "Химки" – 1:3 (1:0)

Голы: Сиротов, 33 (1:0). Кузьмичев, 70 (1:1). Исаев, 83 – в свои ворота (1:2). Нильсен, 90 (1:3).

"Зенит-2": Бабурин, Чернов, Зуйков, Зуев, Лобов, Ящук (Исаев, 54), Батютин, Бавин, Камышев, Зырянов (Проничев, 72), Сиротов.

"Химки": Исупов, Малания (Мостовой, 46), Чернышов, Заика, Лапин, Шумских, Казаев, Чатович (Нильсен, 59), Кокоев (Петрусев, 46), Тюнин, Кузьмичев (Гащенков, 80).

Предупреждения: Батютин, 29. Ящук, 35. Чернышов, 56.

Судья: ШАДЫХАНОВ (Москва).

23 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".