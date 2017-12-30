Защитник "Крыльев" остался в клубе Аршавина

"Крылья Советов" и "Кайрат" договорились о продлении аренды защитника Шелдона Бато, сообщает официальный сайт самарцев. Игрок сборной Тринидада и Тобаго принадлежит "Крыльям", но во второй половине 2017 года защищал цвета казахстанской команды на правах аренды и провел 14 матчей в чемпионате.

– В ФНЛ действует жесткий лимит на легионеров, и сейчас мы были вынуждены остановиться на варианте, который устроил и клубы, и футболиста – продлении аренды в "Кайрате" до конца 2018 года, – отметил начальник селекционного отдела "Крыльев" Зураб Циклаури. – Шелдон – хороший игрок, и довольно неплохо показывает себя в играх за "Кайрат". Мы следим за выступлениями Бато, находимся с ним на связи, и вернемся к вопросу его дальнейшего продолжения карьеры в конце будущего года.

Напомним, что цвета "Кайрата" защищает бывший капитан сборной России Андрей Аршавин.