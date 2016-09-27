16:35 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Юрий Ковтун: "Динамо" ведет работу по погашению долгов перед игроками"

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Тренер "Динамо" Юрий Ковтун подчеркнул, что на данный момент рано говорить о полном погашении задолженности перед персоналом. По его словам, динамовцы с пониманием относятся к ситуации.

- Погасили ли перед игроками и тренерами задолженность по зарплате?

- Говорить, что все погасили, сейчас преждевременно. Работа ведется. Вчера состоялась встреча с генеральным директором. Он донес до нас свою позицию.

- Когда начнутся выплаты?

- Работа ведется. Думаю, в ближайшее время будут какие-то результаты. Нам остается ждать и тренироваться. Понятно, что сложности есть, но продолжаем работать.

- Правда, что задолженность по зарплате составляет два месяца?

- Цифры, которые публиковались в прессе, не взяты с потолка. Проблемы есть. Но мы с пониманием относимся к ситуации. Все-таки произошла смена руководства. "Динамо" - серьезный клуб. Думаю, проблемы решит. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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