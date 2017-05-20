Юрий Калитвинцев: "В выходе "Динамо" в премьер-лигу есть большая заслуга "Тюмени"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после матча 38-го тура ФНЛ против "Тюмени" (2:0) отметил, что команда не до конца разобрала игру соперника. Специалист подчеркнул, что хозяева поля создали очень много проблем москвичам.

– Хочу поблагодарить "Тюмень". Большая заслуга этой команды в том, что мы вышли в премьер-лигу, – цитирует пресс-служба ФНЛ Калитвинцева. – Так получилось, весь сезон разбирали ближайшего соперника через призму "Тюмени". Наверное, не до конца разобрали ее игру. В перерыве попросил забыть о том, что мы забили два безответных мяча. Пропусти, и могли не выиграть... Тюменцы создали очень много проблем нашей обороне. Победили и хорошо.