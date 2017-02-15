23:26 15 февраля | ФУТБОЛ — ФНЛ

Юрий Калитвинцев: "Перед матчем с кутаисским "Торпедо" с игроками "Динамо" договаривались об одном, но вышло другое"

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Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после товарищеской игры против кутаисского "Торпедо" (0:1) отметил, что минувший матч в Турции стал информативным. Специалист подчеркнул, что футбола было мало.

– Я бы назвал встречу с "Торпедо" очень познавательной и информативной битвой, – цитирует клубная пресс-служба Калитвинцева. – Крайне полезной для нашей молодежи, которая получила представление о скоростях на высоком уровне, о том, к чему надо стремиться. Это в детском футболе можно спокойно принять мяч, поднять голову, отдать передачу, а здесь тебе времени на размышление не дадут. К сожалению, футбола получилось мало. Мы договаривались об одном, но вышло другое – игроки почему-то старались проявить себя в основном в единоборствах, в борьбе.

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=12617

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