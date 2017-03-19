Юрий Калитвинцев: "Игра с основой "Спартака"? Если широко шагать, можно штаны порвать"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после ничьей со "Спартаком-2" в гостевом матче 27-го тура первенства ФНЛ подчеркнул, что его команда показала юношеский футбол. По словам Калитвинцева, во втором тайме "Динамо" специально отдало инициативу сопернику.

– Игра зарядила эмоциями, – подчеркнул Калитвинцев. - Мы показали юношеский футбол, хотя команда у нас и постарше, чем у "Спартака-2". Азарт, противостояние, дерби. Больше эмоций, чем конструктивной игры. Во втором тайме мы специально отдали инициативу, чтобы создать себе простор, но его не использовали. Пропущенный гол? Посмотрим, разберем. Видно, чья ошибка, но мы посмотрим момент вновь. Ребята расстроены. Конечно, играть нужно до финального свистка. А переживать сейчас уже нечего. Вообще, ничья соответствует происходившему на поле.

– Почему прижались к воротам после гола "Спартака-2"? Психология?

– Да, задания такого не было. Опыт? опыт и мастерство игроков зависит не от количества игр. Он появляется именно в таких случаях. Конечно, нельзя было садиться, но не в этом главная проблема.

– Расскажите ситуацию по травмам. Что с Сапетой, Рыковым и Ташаевым?

– У Сапеты проблемы с икроножной мышцей. Что точно, сказать не можем. У Рыкова повреждение. 13-числа. Не такое серьезное, но он не смог готовиться к матчу. Ташаев 18

– "Динамо" готово к игре с первой командой "Спартака"?

– Надо заниматься тем, что мы сейчас делаем. Если широко шагать, можно штаны порвать. Наша задача сейчас восстановится и подготовиться к следующему матчу. Самая важная игра – ближайшая. А первый "Спартак"? Дай бог им удачи! (Ярослав СУСОВ)