08:57 | ФУТБОЛ — ФНЛ

ВТБ за долги получит от "Динамо" долю клуба в проекте "ВТБ арена парк"

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"Динамо" согласилось продать банку ВТБ принадлежащую клубу по инвестиционному соглашению долю в девелоперском проекте "ВТБ арена парк", сообщают "Ведомости" со ссылкой на председателя ВФСО "Динамо" Владимира Стржалковского. Обществу принадлежит 25 процентов акций футбольного клуба.

 
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Проект "ВТБ арена парк" предусматривает строительство около 500 000 кв. м недвижимости, в том числе нового стадиона на 26 319 мест, досугово-развлекательного комплекса и подземного паркинга, а также комплекса зданий, в котором разместятся офисы, апартаменты и гостиница. Стоимость проекта ВТБ оценивал в 1,5 миллиарда долларов.

– Часть этой (полученной за долю в проекте) суммы предназначена для погашения текущих долговых обязательств, конечно, наиболее значительная сумма – это зарплата игроков, - приводят "Ведомости" слова Стржалковского. - Часть предназначена для решения вопроса по снижению долговой нагрузки.

Стржалковский ожидает, что вырученных средств хватит на погашение долга перед ВТБ. Сумму сделки и размер долга он не раскрывает.

Кроме того, ВТБ предложил центральному совету ВСФО "Динамо" выкупить у него 74 процента акций клуба за символический рубль. По словам представителя ВТБ, сейчас сделка готовится: банк получает необходимые разрешения в соответствующих надзорных органах и планирует завершить сделку до конца года. Однако, по словам Стржалковского, центральный совет ВФСО "Динамо" не готов становиться единоличным владельцем футбольного клуба. Стржалковский добавил, все решения о будущем футбольного клуба, включая его дальнейшее финансирование, будут приниматься в тесном взаимодействии с основным акционером – ВТБ.

 
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– Вопрос о том, за счет каких средств эта покупка может быть оплачена, не стоит, – цитируют "Ведомости" Стржалковского. – Другое дело, что нужно четко понимать последствия такого шага. Ни одна футбольная команда не существует сегодня без спонсоров. Поэтому гипотетически, решившись на такой шаг, менеджмент и владелец команды должны четко понимать, какими будут источники и объемы финансирования футбольного клуба.

Напомним, что к концу 2015 года "Динамо" было должен ВТБ и его структурам более 5 миллиардов рублей. В мае 2016 года "Динамо" впервые в истории вылетело из элитного дивизиона чемпионата России. Спонсорская поддержка ВТБ в 2016 году была сокращена вдвое – до 2,25 миллиарда рублей, после чего клуб оказался на грани банкротства.

Дополнительная информация

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/12/02/667891-vtb-dinamo-moskva-arena-park

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Helicopter

Рейдеры.

11:39

lordblack

Как красиво отжали все активы у Динамо. Раздули зарплатную ведомость, вогнали в долги, а потом за долги отжали вообще ВСЕ!!! Браво. Красиво сработано. Прощай Динамо.

10:12

serenky25

Захват начался с португальцев. Степашин встрепенулся типа проверить. Итог все ок. Ясно же все. Владимир Владимирович. Это Ваши клиенты....

09:26

Ботаникум

"А" упало, "Б" пропало, кто остался....." у "трубы", т.е. КАССЫ??? ВТБ!!!! И на кой хрен им это "Дивано", когда отхвачен немалый кусок московской земли????? Браво за тихушечное "рейдерство"!!!!

09:22

serenky25

Как продавали Динамо. И. Рабинер. Ждем.

09:22

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