ВТБ за долги получит от "Динамо" долю клуба в проекте "ВТБ арена парк"

"Динамо" согласилось продать банку ВТБ принадлежащую клубу по инвестиционному соглашению долю в девелоперском проекте "ВТБ арена парк", сообщают "Ведомости" со ссылкой на председателя ВФСО "Динамо" Владимира Стржалковского. Обществу принадлежит 25 процентов акций футбольного клуба.

Проект "ВТБ арена парк" предусматривает строительство около 500 000 кв. м недвижимости, в том числе нового стадиона на 26 319 мест, досугово-развлекательного комплекса и подземного паркинга, а также комплекса зданий, в котором разместятся офисы, апартаменты и гостиница. Стоимость проекта ВТБ оценивал в 1,5 миллиарда долларов.

– Часть этой (полученной за долю в проекте) суммы предназначена для погашения текущих долговых обязательств, конечно, наиболее значительная сумма – это зарплата игроков, - приводят "Ведомости" слова Стржалковского. - Часть предназначена для решения вопроса по снижению долговой нагрузки.

Стржалковский ожидает, что вырученных средств хватит на погашение долга перед ВТБ. Сумму сделки и размер долга он не раскрывает.

Кроме того, ВТБ предложил центральному совету ВСФО "Динамо" выкупить у него 74 процента акций клуба за символический рубль. По словам представителя ВТБ, сейчас сделка готовится: банк получает необходимые разрешения в соответствующих надзорных органах и планирует завершить сделку до конца года. Однако, по словам Стржалковского, центральный совет ВФСО "Динамо" не готов становиться единоличным владельцем футбольного клуба. Стржалковский добавил, все решения о будущем футбольного клуба, включая его дальнейшее финансирование, будут приниматься в тесном взаимодействии с основным акционером – ВТБ.

– Вопрос о том, за счет каких средств эта покупка может быть оплачена, не стоит, – цитируют "Ведомости" Стржалковского. – Другое дело, что нужно четко понимать последствия такого шага. Ни одна футбольная команда не существует сегодня без спонсоров. Поэтому гипотетически, решившись на такой шаг, менеджмент и владелец команды должны четко понимать, какими будут источники и объемы финансирования футбольного клуба.

Напомним, что к концу 2015 года "Динамо" было должен ВТБ и его структурам более 5 миллиардов рублей. В мае 2016 года "Динамо" впервые в истории вылетело из элитного дивизиона чемпионата России. Спонсорская поддержка ВТБ в 2016 году была сокращена вдвое – до 2,25 миллиарда рублей, после чего клуб оказался на грани банкротства.