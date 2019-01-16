Вратарь курского "Авангарда": "Финансовая ситуация непростая. Послезавтра встречаемся с губернатором"

Голкипер курского "Авангарда" Александр Саутин рассказал о ситуации в клубе. Ранее появлялась информация, что из-за финансовых проблем команда может вообще прекратить существование.

– Ситуация действительно непростая, – говорит голкипер. – Задолженности есть. 18 января несколько игроков "Авангарда" (4-5 человек) должны встретиться с временно исполняющим обязанности губернатора области Старовойтом. Думаю, там уже мы сможем расставить точки над "i".

– Есть вероятность, что 19-го числа команда не полетит на сборы?

– Я читал об этом только в СМИ. На сборы мы точно едем. Полетим – сто процентов! Слышал, что даже премиальные в течение недели-двух обещают закрыть. То есть, идет какое-то поступательно движение. Что-то, вроде бы, делается. Но ясность появится после встречи с губернатором.

– Какова сейчас задолженность по зарплате?

– Несколько месяцев. Плюс-минус.

– Допускаете такую ситуацию. Губернатор скажет вам, что команду профинансирует, но в премье-лигу вы выходить не должны?

– Это не нам решать. Мы спортсмены, профессионалы. Наше дело играть и занимать максимально высокое место. А дальше уже руководители области сядут и примут решение. (Виталий Айрапетов)

Первую часть сезона в ФНЛ куряне завершили на третьем месте.Отставание от лидера первенства "Тамбова" – 5 очков.