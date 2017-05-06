"Волгарь" разгромил "Сибирь", "Зенит-2" выиграл у "Мордовии"

"Волгарь" на своем поле забил четыре безответных мяча в ворота "Сибири" в матче 35-го тура ФНЛ. В другой встрече "Зенит-2" нанес поражение "Мордовии".

Чемпионат России

ФНЛ

35-й тур

"Волгарь" (Астрахань) - "Сибирь" (Новосибирск) - 4:0 (2:0)

Голы: Акбашев, 29 (1:0). Отставнов, 35 (2:0). Сутормин, 77 (3:0). Машуков, 83 (4:0).

"Волгарь": Бучнев, Калинин, Григорьев, Таказов, Плиев, Акбашев (Газзаев, 69), Болонин (Сутормин, 62), Кабутов (Гаракоев, 77), Шалаев, Дышеков, Отставнов (Машуков, 67).

"Сибирь": Цыган, Макаренко, Гладышев (Ларенц, 84), Качан, Магаль, Кушнирук, Азаров, Коржунов (Рухаиа, 55), Чеботару (Андреев, 81), Безлихотнов, Вотинов (Беляев, 68).

Предупреждения: Вотинов, 12. Болонин, 63. Акбашев, 69.

Судья: Соколов (Воронеж).

Астрахань. Стадион "Центральный".

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Мордовия" (Саранск) - 3:1 (1:0)

Голы: Погребняк, 43 (1:0). Сиротов, 64 (2:0). Погребняк, 79 (3:0). Иванов, 90+1 (3:1).

"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Зуйков, Чернов, Карпов, Ящук (Исаев, 86), Сиротов (Лесовой, 86), Зырянов, Батютин (Рязанцев, 76), Евсеев, Погребняк.

"Мордовия": Леонов, Сабитов, Лебедев (Сысуев, 68), Осипов, Иванов, Дегтярев, Петров, Игнатович (Пазин, 62), Деобальд, Кренделев (Навлетов, 6), Лукьянов (Алхазов, 62).

Предупреждения: Сиротов, 61. Сабитов, 89.

Судья: Недвижай (Ставрополь).

Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".