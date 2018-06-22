Власти: для окупаемости стадиона "Калининград" "Балтике" нужно выйти в РФПЛ

Бизнес-модель по окупаемости стадиона "Калининград" будет работать в случае выхода "Балтики" в РФПЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров клуба, заместителя председателя правительства Калининградской области Александра Шендерюк-Жидкова.

- Бизнес-модель у нас есть, и называется она ФК "Балтика". То есть в любом случае без "Балтики" в РФПЛ бизнес-модель стадиона не работает. Нам нужна "Балтика" в РФПЛ, - сказал Шендерюк-Жидков.

Он добавил, что региональные власти также в настоящее время прорабатывают вопрос о содержании стадиона, в частности, они смотрят на опыт других регионов, где на аренах организовывают фитнес-центры и офисные пространства.

- Все это есть, все это предложено, - пояснил он. - Мы взяли общие модели, но нам нужно понять, как они лягут на калининградский рынок. После завершения чемпионата мира по футболу мы этим и займемся.