Владислав Радимов: "Зенит-2" не хочет вылетать из ФНЛ"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после матча 14-го тура Олимп-ФНЛ против "Нижнего Новгорода" (0:1) намерена побороться за сохранение прописки в лиге. Питерцы замыкают турнирную таблицу с шестью очками.

- Не могу сказать, что изменил в игре. У нас свой тренировочный процесс и свое видение игры, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Радимова. - Сложно бороться с командами, в которых собраны хорошие исполнители, например Палиенко, который проходил через "Зенит"-2. У нас таких пока нет, но надеюсь, в нашей команде будут вырастать такие, как он, или выше. На данный момент нам чуть-чуть не хватает. Будем работать, чтобы во втором круге обыгрывать такие команды, как "Олимпиец".

- Перед вами стоит задача сохранить место в ФНЛ или подготовить игроков?

- Неужели мы будем выходить на матчи и говорить, что результат не важен? Мы не хотим покидать ФНЛ и будем делать все возможное для этого. Отрыв немаленький, но и туров впереди достаточно.