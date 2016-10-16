Владислав Радимов: "Зенит-2" не боится играть против команд вроде "Мордовии"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после игры 17-го тура ФНЛ против "Мордовии" (2:2) отметил характер своих подопечных. Питерцы уступали по ходу встречи со счетом 0:2, но сумели вырвать ничейный результат благодаря дублю нападающего Алексея Гасилина.

– Думаю, мы провели очень хороший матч, много владели преимуществом, – цитирует клубная пресс-служба Радимова. – Решили сыграть в открытый футбол с "Мордовией". У некоторых из ребят игра не получалась, и пришлось делать перестановки. В конце концов удалось исправить положение, перейдя на другую схему – 3-3-4 с четырьмя нападающими. Я думаю, что "Мордовия" к этому была не готова. Не могу сказать, что соперник создал сегодня очень много моментов, но те, что создал, реализовал.

– Вы довольны игрой Бавина, действовавшего сегодня на позиции правого защитника? "Мордовия" вряд ли ожидала, что вы его поставите туда.

– Да, доволен Бавиным. Он сыграл очень хорошо, как и в предыдущем матче. Он добавляет нам агрессии в атаке и развязывает руки крайнему нападающему.

– С чем связано то, что ваш главный нападающий остался в запасе?

– Здесь такая история. Они же играли за молодежную сборную, это истощает физически. По этой причине в запасе остался не только Гасилин, но и Евсеев. Еще бы хотел сказать по теме сборной. У нас Карпов съездил в национальную команду, получил травму. Доктора сборной не смогли ему даже диагноз поставить. Сломался он где-то неделю назад. После этого РФС хочет, чтобы мы отпускали футболистов в сборную? Это называется хамство со стороны доктора сборной. Неужели так сложно свозить на МРТ и сделать обследование? Или всем все равно?

– Что случилось с Зуевым? Что известно на данный момент?

– Это самая печальная новость – он получил сотрясение мозга, лежит сейчас в машине скорой помощи. Первое, что сделали ребята, когда пришли в раздевалку, – собрались идти в скорую. Мы решили, что лучше не надо.

– Он полетит с вами?

– Мы возвращаемся на поезде. Если доктора разрешат, поедет с нами.

– При счете 0:2 верили, что сможете отыграться?

– Я в футболе столько прошел, что вера остается всегда. Впрочем, надо было делать перестановки. Мы угадали и с Гасилиным, и с четырьмя нападающими. Конечно, это был риск. Что касается веры, верят прежде всего ребята. Мы находимся в верхней части турнирной таблицы не столько из-за тренерского штаба, сколько из-за самих футболистов, которые верят в себя и стараются, прилагая максимум усилий. Поэтому мы стараемся им не мешать, а только помогать. И поэтому с такими командами, как "Мордовия", в которой собраны очень хорошие футболисты, мы играть не боимся.

– Хорошо, когда на поле есть играющий тренер?

– Да, с Зыряновым во время матча можно посоветоваться. Во-вторых, он сам подсказывает парням, как действовать. Я во время разбора игры могу остановить видео, поставив Зырянова в пример. Когда он плохо играет, я его не ставлю. Но сейчас он действует отлично. Это стимул для игроков – быть лучше Зырянова. При прочих равных я его, конечно, буду оставлять на скамейке.

– Кто сегодня потерял два очка, а кто очко заработал?

– С одной стороны, мы приобрели, сравняв счет. С другой, не могу сказать, что мы играли хуже. Если бы мы даже проиграли, я так же говорил, что доволен качеством игры. Для нас важен прогресс футболистов, и он мне нравится. Плюс у нас команда летом сильно обновилась. К сожалению, эта травма не позволила нам организовать последний штурм, потому что к тому моменты все наши замены были произведены. У меня складывалось впечатление, что мы можем додавить "Мордовию".