Владислав Радимов: "Когда молодых игроков зовут играть в Европу, всегда говорю: "Обязательно ехать!"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов вспомнил один из своих первых матчей против "Барселоны" во время выступлений за "Сарагосу". Также он отметил, что всегда рекомендует молодым футболистам ехать в Европу, потому что там совершенно другой мир футбола.

- Даже любители бега в мешках знают – испанский футбол – самый страстный и артистичный! Они и забитый гол превращают в театр! - написал в своем Instagram Радимов. - Как на видео – игроки "Сарагосы" после гола "Барселоне" крутят какую-то эээ… Макарену! Танец радости и победы! Один из танцоров под номером 17 - ваш покорный слуга! Испанцы потом еще долго смеялись – и чего этот русский полез танцевать? Кстати, это тот самый знаменитый матч сентября 1996-го, на котором телевизионный микрофон поймал непредназначенное для чужих ушей: “Рафа! No me jodas!" Именно такой ответ дал главный арбитр Рафу Герреро, увидевшему несуществующее нарушение в штрафной, на его вопрос о пенальти и удалении. Так и стал Герреро арбитром "Rafa, no me jodas". Сейчас он самый главный эксперт по судьям на испанском Матч-ТВ! А вообще-то для меня это был один из первых матчей против "Барсы". Нехило, когда против тебя, двадцатилетнего, – Роналдо (зубастик который), Фигу, Коуту, Феррер Серджи, Де ла Пенья и тренер Бобби Робсон, у которого тренер-переводчик... внимание... Жозе Моуриньо, и еще куча звезд?! Те двое, что дают нам сделать голевую передачу – Гвардьола и Луис Энрике! Совершенно другой мир футбола, другие ощущения и мотивация... И поэтому, когда молодых игроков зовут играть в Европу, всегда говорю: "Обязательно ехать!"